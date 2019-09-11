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Новый iPhone оказался трехкамерным и более энергоэффективным

Продажи iPhone 11 Pro и 11 Pro Max начнутся с 20 сентября.

Новый iPhone оказался трехкамерным и более энергоэффективным
iPhone 11 Pro. Фото: скриншот презентации Apple

Фанаты продукции Apple 10 сентября с интересом посмотрели в Интернете презентацию новых гаджетов «яблочного» производства. На этот раз компания представила зрителям новые iPhone 11 Pro и 11 Pro Max с тройной камерой, пообещав, что теперь любители фотографии смогут создавать с помощью iPhone настоящие шедевры.

Основная камера аппарата состоит из трех модулей: основного широкоугольного, сверхширокоугольного и зум-объектива с трехкратным увеличением. С помощью технологии Deep Fusion этот смартфон может одновременно делать девять снимков, которые в итоге соединяются в один снимок высокого разрешения. Корпорация также сообщила, что все камеры iPhone 11 Pro и 11 Pro Max способны записывать видео в разрешении 4К.

Размеры вышеуказанных аппаратов почти не отличаются от iPhone Xs и Xs Max. На iPhone 11 Pro стоит экран с диагональю 5,8, его большой брат чуть больше — 6,5 дюйма. Фронтальная камера смартфона никуда не делась — в отличие от некоторых своих конкурентов, Apple не спешит убирать ее, превращая смартфон в трансформер.

Большой плюс новых iPhone, корпус которых по-прежнему изготавливают из стекла и нержавеющей стали, состоит в повышении энергоэффективности экрана. Так, iPhone 11 Pro работает на четыре часа дольше Xs, а 11 Pro Max — на целых пять часов дольше Xs Max.

Купить это чудо техники можно будет с 20 сентября, по предзаказу на сайте корпорации самый дешевый iPhone 11 Pro (64 ГБ памяти) доступен за 89 990, 11 Pro Max — за 99 990 рублей. Продаваться аппараты будут в четырех цветовых вариантах: темно-зеленом, белом, черном и золотом.

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Новый iPhone оказался трехкамерным и более энергоэффективным
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