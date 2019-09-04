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Марию Миронову несколько лет терроризировал маньяк-поклонник

Он подарил актрисе телефон, с помощью которого отслеживал всю ее переписку.

Марию Миронову несколько лет терроризировал маньяк-поклонник
Миронову преследовал маньяк-поклонник/globallookpress.com

Адвокат актрисы Марии Мироновой Максим Борисов заявил, что его подопечную на протяжении долгого времени преследовал врач-онколог Дмитрий Барановский, который был влюблен в дочь Андрея Миронова и Екатерины Градовой. Их знакомство началось с того, что медик выбил квоты для лечения онкобольных ее благотворительного фонда.

Мария Миронова. Фото
Марии Мироновой не давал спокойной жизни врач-онколог/globallookpress.com

Выяснилось, что мужчина влюбился в звезду и со временем его страсть к женщине стала просто маниакальной. К примеру, он подарил ей телефон «Самсунг», но предварительно свозил его к умельцам на «Горбушку». Сотовый прошили специальными программами слежения, с помощью которых Барановский отслеживал все перемещения звезды, а также читал ее личную переписку. В итоге Мария Миронова стала встречать мужчину в самых неожиданных местах. Он объяснял эти встречи случайностью, но у звезды со временем стали закрадываться подозрения.

Вскоре, Барановский пошел в наступление. Он заявил, что если Миронова не ответит ему взаимностью, то он расскажет много интересных деталей о ее личной жизни желтой прессе. Для девушки это стало настоящим ударом.

Расставание с врачом выдалось очень тяжелым. Он умолял дать ему шанс. Говорил, что из-за нее чуть не умер. Сама Миронова писать заявление в полицию отказывалась, поэтому за нее это сделала мама. До возбуждения дела тогда не дошло. Барановский написал расписку, что ни при каких обстоятельствах не будет шантажировать актрису, вымогать у нее деньги и пугать распространением сведений о частной жизни, сообщает «Комсомольская правда».

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Андрей МироновДмитрий БарановскийЕкатерина ГрадоваМаксим БорисовМария Миронова

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Марию Миронову несколько лет терроризировал маньяк-поклонник
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