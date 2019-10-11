Меладзе не пришел поддержать Брежневу на дебютном запуске коллекции обуви

Константин Меладзе не пришел поддержать супругу Веру Брежневу на дебютном запуске новой линии итальянской обуви. Как стало известно, накануне певица и бывшая участница «ВИА ГРы» устроила вечеринку в честь старта продаж. Артистка пригласила друзей в бутик Aquazzura, где они и смогли полюбоваться новыми модными туфельками. На мероприятии был замечен добрый товарищ Брежневой – Филипп Киркоров и ее подруга Лена Перминова. Первый появился на вечеринке в спортивном стиле и много времени уделял самой Брежневой. На кадрах с мероприятия видно, как артист и певица что-то активно обсуждают.

больше по теме Брежнева отшутилась в ответ на очередные слухи о разрыве с Меладзе По словам певицы, ей приятно внимание поклонников.

Примечательно, что на вечеринке не появился продюсер Константин Меладзе. На фоне слухов о возможном разладе в семье и разводе этот факт стал новой причиной для многочисленных пересудов. Внимательные поклонники пары же поспешили оправдать композитора и отметили, что, скорее всего, у него просто много работы. Кроме того, на вечеринке была замечена дочь Валерия Меладзе – Инга.