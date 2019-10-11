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Брежнева отшутилась в ответ на очередные слухи о разрыве с Меладзе

По словам певицы, ей приятно внимание поклонников.

Брежнева отшутилась в ответ на очередные слухи о разрыве с Меладзе
Брежнева прокомментировала слухи о разрыве с Меладзе/globallookpress.com

Певица Вера Брежнева во время премии «Радиомания-2019» прокомментировала слухи о разрыве отношений с Константином Меладзе. Как известно, ему в последние месяцы приписывают роман с солисткой группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.

Константин Меладзе. Фото
Брежнева высказалась о «разрыве» с Меладзе/globallookpress.com

Как сказала звезда, вообще-то она старается не обращать внимание на слухи. При этом подчеркнула, что если бы эта информация была правдивой, то она, безусловно, выбила бы ее из колеи.

Брежнева заметила, что ей очень льстит, что поклонники так внимательно следят за ее социальными сетями. При этом, если у нее есть настроение, то она выкладывает снимки, а если нет, то всегда может их удалить. Порой ей хочется некоторые кадры оставить только для себя. Показывать их всем она просто не считает нужным.

«Почему люди не замечают, когда я удаляю другие посты? А Константина все заметили. Мне приятно, что люди переживают за нас как за пару», — сказала Вера Брежнева, слова которой приводит «Собеседник».

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Вера БрежневаВера Брежнева и Константин МеладзеКонстантин МеладзеЭрика Герцег
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Брежнева отшутилась в ответ на очередные слухи о разрыве с Меладзе
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