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Назло завистникам: Вера Брежнева показала мужа публике

Супруги пришли в московский клуб на концерт исполнителя ROZHDEN, опровергнув слухи о расставании.

Назло завистникам: Вера Брежнева показала мужа публике
Вера Брежнева/Фото: https://www.instagram.com/p/B2eeVTkCYyd/

Вера Брежнева и Константин Меладзе впервые после слухов об измене композитора вышли в свет вместе. Супругов заметили в столичном клубе на дне рождения исполнителя ROZHDEN. Брежнева и Меладзе появились вместе в stories с события – пара расположилась за барной стойкой заведения и громко подпевала имениннику. Супруги танцевали, сидя на месте, и в целом, выглядели очень счастливыми.

Чуть позже Брежнева окончательно похоронила слухи о разладе в семье. Она опубликовала снимок, на котором обнимается с супругом. При этом в кадр попала лишь его рука с часами. «Дома», — подписала она душевный кадр.

Вера Брежнева
Вера Брежнева/Фото: https://www.instagram.com/ververa/

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что муж Веры Брежневой Константин Меладзе якобы изменяет ей с участницей «ВИА ГРы» Эрикой Герцег. Поводом для пересудов послужило удаление всех совместных снимков Веры с мужем из личного микроблога в Instagram. Сама Брежнева факт размолвки отрицала.

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Назло завистникам: Вера Брежнева показала мужа публике
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