Назло завистникам: Вера Брежнева показала мужа публике

Супруги пришли в московский клуб на концерт исполнителя ROZHDEN, опровергнув слухи о расставании.

Вера Брежнева и Константин Меладзе впервые после слухов об измене композитора вышли в свет вместе. Супругов заметили в столичном клубе на дне рождения исполнителя ROZHDEN. Брежнева и Меладзе появились вместе в stories с события – пара расположилась за барной стойкой заведения и громко подпевала имениннику. Супруги танцевали, сидя на месте, и в целом, выглядели очень счастливыми.

Чуть позже Брежнева окончательно похоронила слухи о разладе в семье. Она опубликовала снимок, на котором обнимается с супругом. При этом в кадр попала лишь его рука с часами. «Дома», — подписала она душевный кадр.

больше по теме Нумеролог Шимко заявил о кризисе в отношениях Меладзе и Брежневой Как считает астротиполог, пара будет вместе не более трех лет.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что муж Веры Брежневой – Константин Меладзе якобы изменяет ей с участницей «ВИА ГРы» Эрикой Герцег. Поводом для пересудов послужило удаление всех совместных снимков Веры с мужем из личного микроблога в Instagram. Сама Брежнева факт размолвки отрицала.