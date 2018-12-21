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Вера Брежнева и Константин Меладзе впервые появились вместе на передаче Урганта

Вера Брежнева и Константин Меладзе впервые появились вместе на передаче Урганта Слева направо: Константин Меладзе, Вера Брежнева. Фото: globallookpress.com
Супруги редко выходят в свет вместе, но ради ведущего шоу «Вечерний Ургант» сделали исключение.

Вера Брежнева три года назад тайно вышла замуж за Константина Меладзе. Свадьбу они сыграли на итальянском курорте Форте-дей-Марми. Как позже рассказывал композитор, им с женой не хотелось шумихи вокруг бракосочетания, поэтому они не стали устраивать пышного торжества с большим количеством гостей. Однако до сих пор влюбленные редко выходят в свет вместе и практически не появляются вдвоем на ТВ.

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На днях они сделали исключение. Впервые Брежнева приняла участие в передаче «Вечерний Ургант» вместе с супругом. Для такого важного события певица облачилась в роскошное вечернее платье цвета фуксия. Ее спутник предпочел темные брюки, футболку и пиджак. Иван Ургант не упустил возможности пошутить: «Какое несправедливое распределение розового в вашей семье». Затем он начал беседовать с гостями на одну из самых нашумевших за последнее время тем. Он поинтересовался у Веры о том, почему в одном из комиксов Marvel, где звезду российской эстрады запечатлел американский художник, она изображена не с мужем, а с Николаем Басковым. «А это как раз доказательство того, что не Костя за меня везде договаривается и проталкивает меня, как это часто пишут хейтеры. В итоге комикс для меня оказался сюрпризом. Я не приезжала, не позировала для художника, видимо, где-то взяли мой портрет», — поделилась звезда.

Брежнева и Меладзе на шоу у Урганта
Брежнева и Меладзе на шоу у Урганта. фото: кадр из передачи «Вечерний Ургант»

Во время эфира Ургант затронул и шоу «Голос», наставником которого является Константин. По словам Брежневой, ее возлюбленный пять раз становился лучшим тренером по результатам зрительского голосования. Она не стала скрывать, что этот факт ей греет душу. Певица заверила, что для нее это очевидно, но мнение других людей, которые думают так же, только ее радует. Вера отметила, что смотрит «Голос» и иногда приезжает на съемки. Меладзе в свою очередь признался, что сам он довольно самокритичен. Особенно это касается творчества. Супруга подтвердила его слова. Оказалось, что композитор никогда не переслушивает свои песни.

В конце передачи Вера исполнила саундтрек к фильму «Елки Последние» — «Любите друг друга». К слову, артистка снялась в этой картине, исполнив роль самой себя. Напомним, что у Брежневой и Меладзе нет общих детей, но у обоих есть наследники от предыдущих браков.

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Вера Брежнева и Константин Меладзе впервые появились вместе на передаче Урганта
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