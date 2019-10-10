Жертвы артиста: Билан выступал перед зрителями со сломанной в двух местах ногой

Артист вышел на сцену спустя шесть дней после тяжелой операции на голеностопе.

Дима Билан рассказал, на какие жертвы ему приходится идти ради выступлений на публике. Артист вспомнил, что на одном из концертов поскользнулся из-за неловкого движения. Активность стоила Билану очень дорого – чуть позже медики диагностировали у артиста сразу два перелома в голеностопе. Врачи, осмотрев певца, сразу вынесли вердикт – операция. Специалисты предупреждали – ситуация достаточно серьезная, требует срочного хирургического вмешательства, которое, к слову, не дает гарантий, что победитель «Евровидения» снова сможет ходить.

Медики вживили в ногу народного любимца 9 скоб. Билан вспомнил, что операция была назначена ему за 6 дней до следующего выступления.

«Ткани были порваны, вены также были порваны. Там развиться могло все, что угодно в этой ноге. Врачи говорили – никаких концертов, ни в коем случае. А я понимал, что у меня впереди тур..», — вспоминает Билан для передачи «Блин, Алена».

Дима акцентировал внимание, что не стал сдаваться. Скрывая перелом, он все же приехал на концерт. Чтобы постоянно находиться в сознании, Билан держал под рукой пакет с салфетками и нашатырем. А в конце шоу ему пришлось, превозмогая боль, провисеть около 6 минут на импровизированном кресте. Певец вспомнил, что после пережитого он все же съездил в больницу вновь и прошел там все необходимые процедуры.