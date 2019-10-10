Жертвы артиста: Билан выступал перед зрителями со сломанной в двух местах ногой

Дима Билан рассказал, на какие жертвы ему приходится идти ради выступлений на публике. Артист вспомнил, что на одном из концертов поскользнулся из-за неловкого движения. Активность стоила Билану очень дорого – чуть позже медики диагностировали у артиста сразу два перелома в голеностопе. Врачи, осмотрев певца, сразу вынесли вердикт – операция. Специалисты предупреждали – ситуация достаточно серьезная, требует срочного хирургического вмешательства, которое, к слову, не дает гарантий, что победитель «Евровидения» снова сможет ходить.
Медики вживили в ногу народного любимца 9 скоб. Билан вспомнил, что операция была назначена ему за 6 дней до следующего выступления.
«Ткани были порваны, вены также были порваны. Там развиться могло все, что угодно в этой ноге. Врачи говорили – никаких концертов, ни в коем случае. А я понимал, что у меня впереди тур..», — вспоминает Билан для передачи «Блин, Алена».
Дима акцентировал внимание, что не стал сдаваться. Скрывая перелом, он все же приехал на концерт. Чтобы постоянно находиться в сознании, Билан держал под рукой пакет с салфетками и нашатырем. А в конце шоу ему пришлось, превозмогая боль, провисеть около 6 минут на импровизированном кресте. Певец вспомнил, что после пережитого он все же съездил в больницу вновь и прошел там все необходимые процедуры.