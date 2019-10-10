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Билан объяснил отсутствие побед на Евровидении «недостатком фарта»

Свой выигрыш заслуженный артист считает совпадением сопутствующих факторов.

Билан объяснил отсутствие побед на Евровидении «недостатком фарта»
Дима Билан/Фото: https://www.instagram.com/p/B2TvsEVC-8X/

Дима Билан объяснил отсутствие побед у России на «Евровидении» в последние годы недостатком фарта. В откровенной беседе с журналисткой Аленой Жигаловой исполнитель признался, что для того, чтобы тот или иной исполнитель смог стать первым, должно совпасть множество факторов, некоторые из них достаточно сложно предсказать. Это совпадение он с уверенностью может назвать случайностью и фартом.

«Многие считают, что моя победа – заслуга того, что я не успел забыться публике. Это было ярко, это никуда не убрать. Сейчас же люди голосуют, которые тоже напичканы новостями из СМИ», — рассказал Билан.

Выступление Сергея Лазарева Билан назвал «офигительным», но подметил, что помешала коллеге победить слишком размеренная песня.

«Сейчас наше сердцебиение ускорилось. Мы пролистываем затяжные stories. Нам нужны короткие, информативные вспышки. Если бы я делал, я бы делал что-то дурное и танцевальное», — заключил он.

Напомним, Дима Билан является единственным победителем на «Евровидении» в истории России. В 2006 году артист представил на суд публики песню Believe.

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Билан объяснил отсутствие побед на Евровидении «недостатком фарта»
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