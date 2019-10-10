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Аэропорт Екатеринбурга закрыли из-за севшего «на брюхо» Ан-12

Военный самолет, на борту которого находилось более 10 человек, совершил посадку с невыпущенным шасси.

Аэропорт Екатеринбурга закрыли из-за севшего «на брюхо» Ан-12
Аэропорт "Кольцово" был временно закрыт из-за аварийной посадки Ан-12. Фото: Instagram / @titova.darya

В главной воздушной гавани столицы Урала, аэропорту «Кольцово», утром 10 октября случилось ЧП. Там совершил аварийную посадку в самолет Ан-12, у которого возникли проблемы с шасси. Экипажу пришлось сажать его, как говорят, «на брюхо». К счастью, всё прошло благополучно, и никто из находившихся на борту людей не пострадал.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта и собственные источники, приземлившийся борт не является пассажирским, на его борту, тем не менее, находилось более десяти человек. Никто из них не пострадал.

Из-за инцидента с Ан-12 аэропорт на время пришлось закрыть. Были задержаны рейсы Екатеринбург — Москва и Екатеринбург – Ереван, а рейс Сочи-Екатеринбург был направлен в другой аэропорт. В 11:30 по московскому времени воздушная гавань должна была возобновить свою работу.

Напомним, что последний громкий случай с посадкой самолета на фюзеляж имел место в Подмосковье. 15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний», на борту которого находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, сел на кукурузное поле в Жуковском. Тогда тоже обошлось без пострадавших, командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину за спасение всех этих жизней были вручены государственные награды.

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Аэропорт Екатеринбурга закрыли из-за севшего «на брюхо» Ан-12
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