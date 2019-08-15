«Чудо на кукурузном поле»: почему посадку А321 в Подмосковье сравнивают с сюжетом фильма-катастрофы

Авиаэксперт рассказал порталу Teleprogramma.pro, что посадка воздушного судна на воду и на кукурузу практически ничем не отличается.

Невероятную историю спасения 226 пассажиров и семи членов экипажа самолета «Уральских авиалиний», совершившего жесткую посадку в Подмосковье рано утром в четверг, 15 августа, обсуждает вся страна. Благодаря грамотным действиям пилотов Airbus А-321 c отказавшими двигателями приземлился на кукурузном поле в Раменском районе. Все пассажиры остались живы, хотя 10 человек, включая троих детей, всё же получили травмы.

Этот случай многие уже сравнивают с «Чудом на Гудзоне» — авиапроисшествием, в ходе которого 15 января 2009 года самолет компании US Airways примерно так же сел на поверхность реки Гудзон в Нью-Йорке. Тогда спаслись все 155 человек, 83 из них были ранены.

Этот инцидент стал основой голливудского фильма, вышедшего на экраны в 2016 году. Режиссером картины выступил Клинт Иствуд, а главную роль – командира экипажа самолета — сыграл всеми любимый Том Хэнкс.

Портал Teleprogramma.pro решил сравнить американскую историю и наше «чудо на кукурузном поле».

При аварийной посадке самолёта разницы между водой и кукурузой нет

Как рассказал нам исполнительный директор Общества независимых расследований авиационных происшествий Валерий Постников, события, описанные в фильме «Чудо на Гудзоне», действительно похожи на инцидент в Жуковском.

«Практически один к одному. Только вместо кукурузного поля там была вода», — сказал он.

Ситуация, по его словам, была и впрямь опасной, ведь аэробус летел из Жуковского в Крым и был заполнен полностью, свободных мест в салоне не было. С пассажирами, багажом и полными баками топлива А-321 весил около 90 тонн. Через несколько секунд после взлета в двигатель попали птицы, один двигатель заглох и, видимо, загорелся, второй начал барахлить.

«Чтобы не допустить жертв, командир выбрал самое правильное решение – сесть «перед собой». Есть такое понятие в авиации – «посадка перед собой», она совершается, когда другого выхода нет. Слава богу, что впереди оказалось это кукурузное поле, и такую махину пилот благополучно на него посадил. Посадил с выключенными двигателями и, судя по всему, успел убрать шасси, что тоже было очень важно в данной ситуации. Самолет сел на фюзеляж или, как многие говорят, на «брюхо».

В нью-йоркской истории самолет сел на воду и, как уверяет авиаэксперт, условия посадки были примерно одинаковы.

«Посадка в этих двух случаях особо не отличалась, потому что вода, как известно, имеет малую сжимаемость и нет разницы – что самолет садится на поле, что на воду. Самолет сел на воду, потерял герметичность, но плавучесть у него осталась. И поскольку всё это произошло у всех на виду в оживленном заливе, где есть и катера и лодки, пассажиров оттуда сразу же перевезли на берег».

Во всём виноваты птицы

Примечательно, что и в нашем случае, и в Нью-Йорке причиной ЧП оказались птицы. Пока неизвестно, что за пернатые угодили в турбины самолета «Уральских авиалиний», но в ходе расследования инцидента с Airbus A320-214 стало известно, что он столкнулся со стаей канадских казарок.

Обычно в каждом аэропорту есть служба, занимающаяся отслеживанием перемещения птичьих стай в районе, где взлетают и садятся воздушные суда. По мнению Валерия Постникова, ошибки в её работе сегодня могли привести к большой трагедии.

«Основной вопрос здесь будет не к экипажу, а к службе орнитологического обеспечения полетов аэропорта Жуковский. Возможно, там были допущены какие-то нарушения, из-за чего птицы оказались на пути авиалайнера», — отметил эксперт.

Он добавил, что птицы часто попадаются на пути пассажирских авиалайнеров, ежегодно во всем мире происходят тысячи таких случаев. Но обычно это не имеет таких серьезных последствий, как в Жуковском и в Нью-Йорке.

«Если птица попала в двигатель, у него может просто вибрация повыситься. Хуже, если при ударе двух или трех птиц оторвется лопатка. Это вызывает цепную реакцию и двигатель при этом необходимо немедленно выключить во избежание пожара».

Экипажу можно поаплодировать

Экипаж самолета «Уральских авиалиний» после того, как возникли проблемы, действовал чётко и грамотно. В итоге благодаря командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину все 233 жизни (включая их собственные) были спасены.

Стоит особо отметить, что оба летчика довольно молоды. Дамиру, с отличием окончившему Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, всего 41 год, а Георгию — 23 года. По сравнению с нашими героями экипаж лайнера US Airways был более возрастным: командиру Чесли Б. Салленбергеру, роль которого в фильме исполнил оскароносный Том Хэнкс, в 2009 году было 57 лет, а второму пилоту Джеффри Б. Скайлзу — 49 лет.

По словам эксперта, нашим сегодняшним героям, как и американцам, можно только поаплодировать.

«На само деле такие авиапроисшествия – большая редкость. И огромное значение имеет умение экипажа оценить ситуацию, принять правильное решение и в соответствии с ним осуществить нужные действия. Никакая автоматика здесь уже не помогает, задействовать необходимо все свои навыки, весь свой опыт», — заявил эксперт.

В соцсетях многие люди пишут, что новости о благополучной посадке самолета на кукурузное поле в Жуковском вызвало у них желание сегодня вечером пересмотреть фильм «Чудо на Гудзоне». А вы его уже видели?