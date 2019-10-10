Бузовой приходится делить одну гримерку с Бородиной

Телеведущая Ольга Бузова, отвечая на вопросы своих поклонников, прокомментировала информацию, будто бы телеведущая Ксения Бородина ей завидует. Дело в том, что они вместе ведут проект «Дом-2». В то же время Бородина не поет песни и не собирает полные залы своих поклонников в отличие от звездной подруги.

«У нас с Ксюшей прекрасные отношения. Ведем одно шоу на телеканале ТНТ. Кстати, в городских квартирах даже делим одну гримерку и чудесно там уживаемся», — заметила исполнительница.

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Также певица отметила, что романа с Тимуром Батрутдиновым у нее нет. Они просто хорошие друзья. Она считает, что дружба между мужчиной и женщиной без интимных отношений все-таки возможна.

По словам исполнительницы, Батрутдинов поддержал ее после проекта «Замуж за Бузову», когда у нее не сложились отношения с одним из участников. Со своей стороны она его утешала после шоу «Холостяк». Тогда, по словам звезды, юморист и шоумен пережил предательство», — сообщает «СтарХит».