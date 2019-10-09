Онколог Петровский обрисовал четыре версии состояния здоровья Заворотнюк

Онколог из Ярославля Дмитрий Петровский обрисовал четыре варианта, как могут развиваться события в лечении актрисы Анастасии Заворотнюк. Не так давно стало известно, что звезду выписали из «Европейского медицинского центра».

По словам Петровского, возможно, новость фейковая. Он не исключил, что актриса по-прежнему в клинике. Второй вариант развития событий – звезде сериала «Моя прекрасная няня» сделала перерыв в лечении так как все специальное противоопухолевое не операционное лечение проводится, чаще всего, в виде цикличных курсов.

Медик думает, что порой пациентам важно набраться сил дома около родных, чтобы с новыми силами ринуться в бой со смертельным заболеванием. Возможно, в скором времени звезда снова вернется в палату.

Третий вариант. Это специальное лечение. При нем актрису отпустили домой лишь на время. И последний вариант. Специальное лечение невозможно. Дома актрисе будут проводить лечение, чтобы снять тяжелые симптомы. Как он считает, сегодня можно говорить о любом развитии событий. Пока родные не прояснят картину, что-то утверждать на сто процентов невозможно, сообщает портал progorod76.ru.