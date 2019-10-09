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Онколог Петровский обрисовал четыре версии состояния здоровья Заворотнюк

По словам доктора, дальнейшие события могут развиваться по разным сценариям.

Онколог Петровский обрисовал четыре версии состояния здоровья Заворотнюк
Заворотнюк могли просто отпустить умирать домой/globallookpress.com

Онколог из Ярославля Дмитрий Петровский обрисовал четыре варианта, как могут развиваться события в лечении актрисы Анастасии Заворотнюк. Не так давно стало известно, что звезду выписали из «Европейского медицинского центра».

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк могли отпустить умирать домой/globallookpress.com

По словам Петровского, возможно, новость фейковая. Он не исключил, что актриса по-прежнему в клинике. Второй вариант развития событий – звезде сериала «Моя прекрасная няня» сделала перерыв в лечении так как все специальное противоопухолевое не операционное лечение проводится, чаще всего, в виде цикличных курсов.

Медик думает, что порой пациентам важно набраться сил дома около родных, чтобы с новыми силами ринуться в бой со смертельным заболеванием. Возможно, в скором времени звезда снова вернется в палату.

Третий вариант. Это специальное лечение. При нем актрису отпустили домой лишь на время. И последний вариант. Специальное лечение невозможно. Дома актрисе будут проводить лечение, чтобы снять тяжелые симптомы. Как он считает, сегодня можно говорить о любом развитии событий. Пока родные не прояснят картину, что-то утверждать на сто процентов невозможно, сообщает портал progorod76.ru.

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Онколог Петровский обрисовал четыре версии состояния здоровья Заворотнюк
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