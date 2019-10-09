Дочь Заворотнюк на фоне слухов о парализации матери опубликовала жизнерадостный снимок

Анна, судя по всему, не обращает внимание на сплетни вокруг имени матери.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram опубликовала новый кадр. На фотографии девушка в стильном плаще. Судя по всему, Анну не очень волнуют слухи, которые постоянно витают вокруг ее матери.

Напомним, что по последней информации, которую активно тиражируют СМИ, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк якобы частично парализована.

По непроверенной информации, ее перевезли в другое лечение учреждение. Якобы там теперь она проходит лечение. Причем рядом с клиникой все время дежурит карета скорой помощи, чтобы оказать звезде неотложную помощь, если она будет в ней нуждаться.

Родные Анастасии Заворотнюк с самого начала распространения слухов о ее возможном тяжелом заболевании не проронили ни слова. Они по-прежнему не хотят пролить свет, в каком состоянии находится актриса. Между тем это могло бы существенно прояснить ситуацию и опровергнуть множество слухов, которые все время витают в воздухе.