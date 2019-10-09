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Онколог Долгополов предположил, что для Заворотнюк организовали хоспис на дому

Как считает специалист, многие знаменитости провели свои последние дни не в больничных стенах.

Онколог Долгополов предположил, что для Заворотнюк организовали хоспис на дому
Заворотнюк могли отправить умирать домой/globallookpress.com

Врач-онколог, доктор медицинских наук Игорь Долгополов не исключил, что за выпиской актрисы Анастасии Заворотнюк из клиники стоит то, что ей могли организовать хоспис на дому.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк отправили умирать домой/globallookpress.com

Как сказал медик, даже такие звездные пациенты, как Майкл Джексон, Стив Джобс, провели свои последние дни жизни не в больничных стенах, а около родных людей дома.

Как утверждает Долгополов, чтобы создать такой хоспис на дому, необходимо выполнить целый комплекс мероприятий, в которых участвует врач паллиативной помощи, сестринская бригада и сиделка, либо родственники. Главное, что для этого нужно — желание семьи организовать подобную терапию.

Медик заметил, что сегодня дома можно создать условия не хуже, чем в больнице. Можно, к примеру, даже сделать искусственную вентиляцию легких. Но, как думает врач, необходимы грамотные медики, доступные лекарства и средства ухода за больным. Какие-то высокотехнологичные технологии не нужны, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что данные о состоянии Анастасии Заворотнюк сильно разнятся. Одно время утверждалось, что звезда уже умирает и ей якобы нереально помочь. Позже стала распространяться информация, что слухи о ее скорой смерти сильно преувеличены. Кое-кто даже предполагал, что скоро актриса вернется к работе в спектаклях и обо всем расскажет на телевидении. Блогер Лена Миро вовсе считает, что история с Заворотнюк — грамотный пиар-ход. Якобы скоро актриса появится в одной из шоу-программ, где и поведает о том, как она обвела россиян вокруг пальца.

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Онколог Долгополов предположил, что для Заворотнюк организовали хоспис на дому
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