Никас Сафронов с трудом вспомнил количество своих сыновей

Художник Никас Сафронов в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» с трудом вспомнил количество своих сыновей. В итоге он насчитал шесть ближайших родственников.

«Старший сын Дима. Он актер и бизнесмен. Ему сейчас 36 лет. Потом идет Саша. Он недавно объявился. Я, конечно, знал о нем. Но мы не поддерживали отношения с его мамой. Он на меня совсем не похож. Попросил ему помочь, я не отказал. Потом идет Лука. Он – пианист. Закончил в Париже консерваторию», – заметил Никас Сафронов.

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Также у Никаса, как он сказал, есть сын Стефано. Он единственный, кто родился в браке от итальянки Франчески. «Он у меня закончил королевскую художественную школу в Лондоне. Сейчас работает в Париже в музее. Изучает искусство. Он специалист в области выставок», – сказал известный российский художник.

Еще у Никаса Сафронова есть сын Юра. Он – режиссер. Учился в Лондоне, а потом у российского режиссера Владимира Хотиненко. Наконец, самым младшим сыном Сафронова является Ландин. Он увлечен фотографией.