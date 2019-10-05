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Сергей Сафронов разрешил участникам «Битвы экстрасенсов» наряжаться ради результата

Ведущий признался, что положительно воспринимает даже грязные слухи о передаче.

Сергей Сафронов разрешил участникам «Битвы экстрасенсов» наряжаться ради результата
Сергей Сафронов/Фото: https://www.instagram.com/p/BzNWWvjIT--/

Ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов разрешил ясновидящим наряжаться. Иллюзионист рассказал, что лично для него внешний вид участников шоу значения не имеет, главное, чтобы колдуны и провидцы были настоящими. Главная задача, которую проект ставит перед героями – пройти необходимое препятствие, как они будут одеты в этот момент – вопрос последней степени важности.

Порталу «Собеседник» Сафронов пояснил, что также положительно относится к слухам, которые витают вокруг передачи. По его логике, чем больше будет таких небылиц, тем лучше.

«Хуже, если бы вообще ничего не говорили», — подытожил он.

Напомним, новый сезон «Битвы экстрасенсов» стартовал 28 сентября. Проверить свои способности пришли некоторые уже известные широкому зрителю участники – выпускники «Школы экстрасенсов» Ирина Игнатенко и Вилма Генрих. Первая призналась, что по-прежнему является ученицей Свами Даши, но о зачислении в «Битву» с ним не советовалась.

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Сергей Сафронов разрешил участникам «Битвы экстрасенсов» наряжаться ради результата
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