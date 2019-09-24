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Потоп в квартире Сафронова обошелся художнику в 12 миллионов рублей

По словам знаменитости, соседка, которая его затопила, не идет на контакт.

Потоп в квартире Сафронова обошелся художнику в 12 миллионов рублей
Сафронов рассказал, во сколько ему встал потоп в квартире/globallookpress.com

Художник Никас Сафронов в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что потом в его квартире, который устроила соседка, обошелся ему в очень приличную сумму – примерно 12 миллионов рублей.

Никас Сафронов. Фото
Сафронов рассказал о потопе в квартире/globallookpress.com

«Она два часа вообще не знала, что меня топит. Потом пришла, все убирала и мне ничего не сказала. Сильно пострадали 15 картин. Двенадцать из них сейчас реставрируют специалисты из различных музеев. Была застрахована только квартира. Картины нет, потому что это очень дорогое удовольствие», — заявил художник.

Интересно, что Сафронов так и не подал в суд на соседку. Причину, не добиваться справедливости официально, он не объяснил. «Краска на картинах взбухла. Вода была кипяток. Одна картина обошлась мне в 70 тысяч евро. Я вернул хозяину за нее деньги. Но я все же надеюсь восстановить эту картину», — заявил расстроенный Никас Сафронов.

Также художник рассказал, что его полотна по-прежнему очень ценятся во всем мире. Не так давно он продал одну из своих художественных работ за 145 тысяч долларов на аукционе.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваНикас Сафронов
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Потоп в квартире Сафронова обошелся художнику в 12 миллионов рублей
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