Потоп в квартире Сафронова обошелся художнику в 12 миллионов рублей

По словам знаменитости, соседка, которая его затопила, не идет на контакт.

Художник Никас Сафронов в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что потом в его квартире, который устроила соседка, обошелся ему в очень приличную сумму – примерно 12 миллионов рублей.

«Она два часа вообще не знала, что меня топит. Потом пришла, все убирала и мне ничего не сказала. Сильно пострадали 15 картин. Двенадцать из них сейчас реставрируют специалисты из различных музеев. Была застрахована только квартира. Картины нет, потому что это очень дорогое удовольствие», — заявил художник.

Интересно, что Сафронов так и не подал в суд на соседку. Причину, не добиваться справедливости официально, он не объяснил. «Краска на картинах взбухла. Вода была кипяток. Одна картина обошлась мне в 70 тысяч евро. Я вернул хозяину за нее деньги. Но я все же надеюсь восстановить эту картину», — заявил расстроенный Никас Сафронов.

Также художник рассказал, что его полотна по-прежнему очень ценятся во всем мире. Не так давно он продал одну из своих художественных работ за 145 тысяч долларов на аукционе.