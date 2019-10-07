ЗВЕЗДЫ

«Мия очень меня удивила»: Муцениеце похвасталась способностями дочери

Жена Павла Прилучного поделилась трогательной фотографией наследницы в пачке.

«Мия очень меня удивила»: Муцениеце похвасталась способностями дочери
Агата Муцениеце и Павел Прилучный. фото: globallookpress.com

Агата Муцениеце уже давно живет в браке с Павлом Прилучным. Несмотря на то, что у влюбленных время от времени возникают разногласия, они остаются примерными родителями. Пара воспитывает сына Тимофея и дочь Мию. Когда они отправляются в отпуск, то Прилучный не только плавает с наследниками в бассейне, но и дурачится с ними при любом удобном случае. А вот его супруга следит за тем, чтобы они развивались и посещали разные кружки.

Так, еще весной дочка Агаты начала ходить на занятия по балету. Время от времени актриса хвастается успехами крохи. На днях она опубликовала снимок, на котором девочка запечатлена в боди и розовой пачке во время занятия. Она приняла позу «лягушки», но при этом улыбалась на камеру.

«Мия очень меня удивила, в этом году она сама попросилась на балет! И каждый день хочет заниматься.. и старается! И конечно, это не может не радовать, в чем магия? В школе? В педагогах? В самой Мие? Не знаю.. Она с рождения гибкая, и ходит на носочках, иииии любит поесть. Я шутила что она будет балерина, которой будет тяжело сидеть на диете.. Сейчас эта шутка обретает серьезные мотивы», — рассказала Муцениеце.

Поклонники восхитились трудолюбивой девочкой. Многие также отметили, что она обладает необыкновенной красотой. «Какая милота», «У неё всё получится, она умничка, многое зависит от родителей (почти всё), а вы замечательные родители!», «Пусть не бросает, балет — это прекрасно, вырастет, спасибо скажет», «Такая хорошая», — прокомментировали пост подписчики.

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Агата МуцениецеЗвездные детиПавел Прилучный
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«Мия очень меня удивила»: Муцениеце похвасталась способностями дочери
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