«Мия очень меня удивила»: Муцениеце похвасталась способностями дочери

Агата Муцениеце уже давно живет в браке с Павлом Прилучным. Несмотря на то, что у влюбленных время от времени возникают разногласия, они остаются примерными родителями. Пара воспитывает сына Тимофея и дочь Мию. Когда они отправляются в отпуск, то Прилучный не только плавает с наследниками в бассейне, но и дурачится с ними при любом удобном случае. А вот его супруга следит за тем, чтобы они развивались и посещали разные кружки.
Так, еще весной дочка Агаты начала ходить на занятия по балету. Время от времени актриса хвастается успехами крохи. На днях она опубликовала снимок, на котором девочка запечатлена в боди и розовой пачке во время занятия. Она приняла позу «лягушки», но при этом улыбалась на камеру.
«Мия очень меня удивила, в этом году она сама попросилась на балет! И каждый день хочет заниматься.. и старается! И конечно, это не может не радовать, в чем магия? В школе? В педагогах? В самой Мие? Не знаю.. Она с рождения гибкая, и ходит на носочках, иииии любит поесть. Я шутила что она будет балерина, которой будет тяжело сидеть на диете.. Сейчас эта шутка обретает серьезные мотивы», — рассказала Муцениеце.
Поклонники восхитились трудолюбивой девочкой. Многие также отметили, что она обладает необыкновенной красотой. «Какая милота», «У неё всё получится, она умничка, многое зависит от родителей (почти всё), а вы замечательные родители!», «Пусть не бросает, балет — это прекрасно, вырастет, спасибо скажет», «Такая хорошая», — прокомментировали пост подписчики.
А ваши дети занимаются спортом или танцами?