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Прилучный и Муцениеце вспомнили о кризисе отношений

В определенный момент супруги даже пробовали жить отдельно, но выдержали в разлуке только неделю.

Прилучный и Муцениеце вспомнили о кризисе отношений

Агата Муцениеце не скрывает: ее супруг обладает взрывным и экспрессивным характером. Однако за время супружества, пара вместе уже восемь лет, актриса научилась сглаживать острые углы. Особенно, если дело касается ревности Павла Прилучного. В недавнем интервью супруги вспомнили о семейном кризисе. Устав от постоянных ссор и выяснения отношений, молодые люди решили разъехаться и пожить отдельно. Правда, в разлуке они провели всего неделю. После чего решили помириться.

Говоря о том времени, Прилучный отметил, что они с Агатой слишком одинаковые — оба не хотят уступать и идти на компромисс. Сама же Муцениеце полагает, что они ссорятся с Пашей из-за ее стремления к самореализации. Возлюбленный актрисы настаивает, чтобы она тщательно просматривала каждый сценарий. Кроме того, Павел вряд ли бы разрешил жене сниматься в постельных сценах.

После того случая, когда Прилучный перебрался жить в гостиничный номер, а пара всерьез подумывала о разводе, супруги смогли найти пути к примирению — поговорив спокойно, без лишней эмоциональности. Агата и Павел сошлись во мнении, что нельзя копить негатив весь год, умалчивая проблемы. И с тех пор они стараются прислушиваться друг другу, пишет «ОК!».

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Прилучный и Муцениеце вспомнили о кризисе отношений
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