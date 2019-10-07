Звездный стиль

57-летняя Млодик появилась на собрании «Виторган-клуба» в лосинах

Жена знаменитого актера не любит излишне буржуазных нарядов.

57-летняя Млодик появилась на собрании «Виторган-клуба» в лосинах
Семья Виторганов. Фото Global look press

Ирина Млодик отметилась на очередном собрании Культурного центра имени Эммануила Виторгана в простом наряде, состоящем из черных лосин, такого же цвета туники и кардигана с цветочным принтом.

Таким нарядом супруга народного артиста отлично подчеркнула стройность своих ног и скрыла недостатки фигуры. А еще – в очередной раз доказала, что в одежде она ценит прежде всего практичность и удобство. Другие дамы, посетившие «Виторган-клуб», предпочли надеть на встречу с любимым актером нарядные платья.

Напомним, ранее на день рождения Кати Лель Ирина Млодик приходила в обычной теплой шубе, которую создавали явно не для того, чтобы демонстрировать состоятельность владелицы.

Судя по всему, звездная чета предпочитает вкладывать средства в вещи духовного плана. Например, в появление на свет детей. По некоторым данным, за вынашивание младшей дочери Клары семья Виторганов заплатила суррогатной матери около 2 млн рублей.

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57-летняя Млодик появилась на собрании «Виторган-клуба» в лосинах
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