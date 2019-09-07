Виторган рассказала, почему не оформляет материнский капитал

Ирина Виторган (Млодик) в конце августа стала во второй раз мамой. Сейчас 57-летняя жена известного артиста Эммануила Виторгана полностью поглощена воспитанием своих детей. Младшенькой Этель всего полтора годика, Кларе – и вовсе несколько дней отроду. Забот ни в проворот, как написали в КП, каждый раз, когда звонишь к Виторганам домой, в трубке только и слышно, что детский плач и болтовню.

Как объяснила Ирина корреспонденту издания, у нее сейчас просто нет времени, чтобы задуматься денежными проблемами. Да и в принципе ее сильно возмутила тема о материнском капитале.

«Почему-то всех волнует, буду я оформлять материнский капитал или нет?» — сказал она.

Тем не менее, для обычных россиян этот вопрос не может быть второстепенным, сумма-то полагается за второго ребенка немаленькая – свыше 450 тыс. рублей.

Напомним, за рождение второй дочери 79-летний Эммануил Виторган, по данным его друзей, заплатил суррогатной матери 2 млн. рублей. За его детьми, кроме жены, присматривают две няни, которые проживают рядом с ними в доме.