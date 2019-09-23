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Жена Виторгана пришла на день рождения Лель в шубе

Певица отметила свой юбилей в одном из московских ресторанов.

Жена Виторгана пришла на день рождения Лель в шубе
Виторган с супругой. Фото: Global look press

Ирина и Эммануил Виторган посетили торжество в ресторане PLOV project в честь 45-летия Кати Лель. Жена известного актера хорошо утеплилась для вечеринки, явившись на праздник в светлой шубе.

Основу гардероба молодой матери составила черная туника с лосинами и туфли на сплошной подошве.

«Юбилей Кати Лель. С праздником тебя, дорогая! Спасибо за красивый вечер!» — написал в своем блоге народный артист.

Напомним, в конце августа у четы Виторганов появилась на свет малышка Клара. Вполне возможно, что шубу Ирина надела на праздник Лель вовсе не для того, чтобы продемонстрировать дорогие меха. А из простого желания поберечь здоровье для своих маленьких детей. Кроме Клары пара воспитывает также полуторагодовалую дочь Этель.

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день рожденияИрина ВиторганИрина МлодикКатя ЛельЭммануил Виторган
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Жена Виторгана пришла на день рождения Лель в шубе
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