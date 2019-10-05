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Жена Виторгана попросила три тысячи долларов за выступление мужа

По словам друга семьи, всем в доме заправляет Ирина Млодик.

Жена Виторгана попросила три тысячи долларов за выступление мужа
Ирина Млодик контролирует все в доме Виторгана/globallookpress.com

Друг семьи актера Эммануила Виторгана и Ирины Млодик рассказал, как супруга актера запросила три тысячи долларов у организаторов за то, чтобы ее муж прочитал стихи на благотворительном вечере. Как заметил друг семьи, Ирина никогда не упустит своей выгоды.

Эммануил Виторган с женой. Фото
Всем в доме Виторгана заправляет его жена/globallookpress.com

«Все артисты выступали бесплатно, и только Виторганы попросили денег. На вид Эммануил — вальяжный добряк, импозантный интеллигент, но не все его поступки соответствуют этому образу», — заметил друг семейства, пожелавший остаться неизвестным, чтобы не портить отношения со звездной семьей.

Кстати, все друзья Виторганов в один голос твердят, что в доме всем заправляет именно его супруга. Она сделала блестящую карьеру, выйдя за прославленного актера замуж. Напомним, что она на 22 года моложе Виторгана, который в этом году отпразднует юбилей. Ему исполнится 80 лет.

Также друг семьи поведал, что Ирина Виторган не сходит с газетных полос. При этом ее вместе с супругом можно часто увидеть на ток-шок. Говорят, что ходят они туда далеко не бесплатно. Ирина следит за семейным бизнесом, сообщает «Комсомольская правда».

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Жена Виторгана попросила три тысячи долларов за выступление мужа
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