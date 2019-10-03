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Путин считает, что Грете Тунберг не объяснили всех сложностей

Президент поделился мнением о 16-летней экоактивистке из Швеции.

Путин считает, что Грете Тунберг не объяснили всех сложностей
Грета Тунберг. Фото: Instagram / @gretathunberg

Шведская школьница Грета Тунберг, которая в сентябре выступила на Генассамблее ООН и обвинила мировых лидеров в невнимательном отношении к загрязнению воздуха, смогла привлечь к себе внимание всего мира. Её позицией восторгаются звезды шоу-бизнеса, над ней подшучивает Дональд Трамп, а российский депутат Василий Власов даже пригласил девочку выступить в Гоcдуме перед нашей молодежью.

А вот Владимир Путин, как оказалось, не испытывает восторга, глядя на то, что вытворяет Грета. Он сказал об этом, отвечая на вопросы участников «Российской энергетической недели».

По словам российского лидера, поддерживать интерес детей и подростков к экологии — «это правильно и очень хорошо», но при этом взрослые должны рассказывать им и об имеющихся сложностях. Путин отметил, что такие добрые и искренние ребята, как Грета, не должны попадать в подобные ситуации и испытывать эмоции, способные «разрушать личность».

К примеру, школьнице вряд ли кто-то объяснил, чего стоит использование солнечной энергии в Африке, и как добиться того, чтобы в бедных странах люди жили так же хорошо, как в ее родной Швеции, считает президент РФ.

Он добавил, что иногда таких небезразличных к проблемам современного мира детей, как Грета, взрослые пытаются использовать в своих интересах и зарабатывать на этом. За такими ситуациям нужно внимательно следить, считает президент.

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Владимир ПутинГрета Тунбергэкология
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Путин считает, что Грете Тунберг не объяснили всех сложностей
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