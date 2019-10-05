Дочь Заворотнюк заговорила с поклонниками впервые за долгое время

Подписчики выразили надежду, что это может быть хорошим знаком.

Дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, в течение месяца сохраняла молчание в соцсетях и не общалась с прессой. После известий о тяжелом диагнозе ее матери Анна не делилась с подписчиками событиями о своей жизни.

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Но в минувшую пятницу она неожиданно порадовала фолловеров новым снимком. На фото Анна стоит на крыльце здания в стильном клетчатом пальто, свободных джинсах из голубого денима и с белой сумкой. Но, несмотря на прекрасный лук и солнечную погоду, лицо Анны не выражает удовольствия.

«Я люблю свою работу, но не по понедельникам», — подписала она снимок.

Фанаты отметили, что Анна прекрасно выглядит на снимке, и согласились с ней, что начинать трудовую неделю сложнее всего. Кроме того, они выразили надежду, что раз она прервала молчание, это может означать, что у Анастасии Заворотнюк наступило улучшение и дочь смогла немного расслабиться. Сама Анна о матери пока ничего не говорила.

Напомним, ранее в Сети появились слухи, что Андрей Малахов предложил наследнице Заворотнюк немалые деньги за информацию о состоянии матери. Анна опровергла данную информацию, заявив, что журналисты не брезгуют ничем «ради хайпа».