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«Ерунда полная»: Долина высказалась о свалке около своего особняка

По словам певицы, на нее никто не может жаловаться.

«Ерунда полная»: Долина высказалась о свалке около своего особняка
Долина не видит проблем в свалке у дома/globallookpress.com

Певица Лариса Долина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказалась о несанкционированной свалке около своего особняка. Недавно соседи звезды жаловались, что исполнительница развела бардак около своего коттеджа. Теперь даже искупаться в озере людям нереально.

Лариса Долина. Фото
Долина не видит проблемы в свалке около коттеджа/globallookpress.com

Сама Долина считает, что это просто сплетни и никаких проблем у нее нет. «Ерунда полная. О чем вы говорите? Кто на меня может жаловаться? Все хорошо у меня. Все замечательно. Конечно ужасно, что про меня пишут. Но это для меня такая история. Если нет новостей, то надо придумать. И обязательно что-то нехорошее», — заявила Лариса Долина.

Звезда также рассказала, что лето провела в Нью-Йорке. Она вместе с дочкой и внучкой ходила на мюзиклы и осталась в полном восторге от увиденного.

Кстати, журналистам программы удалось поговорить с садовником, который работает на участке Долиной. Он заверил, что груда мусора исчезнет в самое ближайшее время.

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Лариса ДолинаПрограмма "Ты не поверишь!"телеканал НТВ
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«Ерунда полная»: Долина высказалась о свалке около своего особняка
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