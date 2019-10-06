Долина, Кудрявцева и другие звезды посетили премьеру мюзикла «Как банк грабили»

В МДМ представили одну из главных премьер сезона – российскую версию голливудского полумюзикла «Комедия о том, как банк грабили» с Анастасией Стоцкой в главной роли.

Первыми постановку увидели звездные гости, среди которых были: Ольга Бузова, Лера Кудрявцева, Оксана Федорова, Юлий Гусман, Михаил Швыдкой, Яна Поплавская с мужем, сыном и невесткой, Аркадий Укупник с семьей, Лариса Долина, Александр Олешко, Алексей Кортнев, Екатерина Стриженова и многие другие.

Наибольший ажиотаж вызвало появление на красной дорожке Ольги Бузовой, которая, невзирая на холод, скинула на улице норковую курточку, и позировали в сверкающем золотом платье в пол, полностью открывающем зону декольте, с оголенными плечами и одной бретелью. Все собравшиеся смогли оценить татуировку на спине Love lives in my heart («Любовь живет в моем сердце»), которую телеведущая набила несколько лет назад в честь бывшего мужа Дмитрия Тарасова.

А вот Оксана Федорова выбрала для выхода в свет весьма странный наряд – свободный брючный костюм с кроссовками, что навело на мысли, а не ждет ли Оксана третьего ребенка?

Певица Алена Свиридова пришла на премьеру вместе с младшим сыном Гришей, который признался нам, что, как и мама, является большим поклонником мюзиклов.

«Очень милая, веселая и смешная комедия положений, невероятно трогательна героиня по имени Каприс, — поделилась Алена Свиридова. – Кстати, в спектакле рассказывается об ограблении банка, а для меня тема грабежей весьма актуальна, потому что я невероятно рассеянная. Чего только у меня за жизнь не крали! Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, точно не стоит гулять ночами в лесистой местности с полным кошельком».

А вот Лера Кудрявцева, компанию которой составил телеведущий Андрей Разыграев, заявила, что не побоялась бы сама ограбить банк, чтобы отдать деньги на благое дело:

«Я бы с удовольствием грабанула банк и отдала бы потом деньги деткам на благотворительность! От спектакля я в восторге, говорю честно. Первые пятнадцать минут вникала в обстановку, а потом разошлась и уже с огромным удовольствием смотрела. Мы смеялись, кажется, громче всех в зале!».

Лера даже примерила маску налетчика и помахала пистолетом перед журналистами с криками «Руки вверх, деньги в сумку!».

«Мне даже не нужно придумывать никаких восторгов, потому что они абсолютно искренние, — поделился Александр Олешко. — Грандиозно, блистательно, это даже не театр — это и цирк, и гротеск, и эксцентрика, и клоунада. Главное — все сделано очень талантливо. Такое впечатление, что я смотрю не первый, а сотый спектакль, настолько слаженный актерский ансамбль! Я очень люблю смеяться, но у меня работа такая, что обычно мне приходится трудиться над тем, чтобы смеялись другие люди. А тут сам прекрасно провел время в качестве зрителя, нахохотался от души! Во многом даже завидую своим молодым коллегам, потому что такой материал – настоящий подарок и актерское счастье».

«Я в полном восторге! Правда, так и не поняла, почему жанр спектакля определили как полумюзикл, — сказала Алена Водонаева. — Для меня это полноценный мюзикл, несмотря на то, что в нем много диалогов. Все такое музыкальное ритмичное, классное! Я хохотала так, что у меня, то живот болел, то скулы».

«Этот спектакль для любого человека! – отметила Юлия Барановская. — Посмотрите – не найдется не одного зрителя, который вышел бы недовольным. Герои много чего нелепого отчебучили – грабят весело и с музыкой! Если вам хочется ни о чем не думать, а просто похохотать, то это лучшее средство! Мои дети в восторге, как и я». «Всегда волнуюсь перед спектаклем, но особенно когда знаю, что сегодня в зале люди особенные – авторитетные лично для меня, — призналась Анастасия Стоцкая. — Мои друзья и коллеги, которые много лет наблюдают за моим творчеством. Семнадцать лет назад перед премьерой мюзикла «Чикаго» и то не так сильно волновалась – не было такой ответственности!».

О постановке

«Комедия о том, как банк грабили» четвертый сезон с успехом идет в Лондоне, во Франции спектакль получил престижную театральную награду – премию «Мольер». По сюжету, действие происходит в 1958 году в Миннеаполисе, США. В этом городе никому нельзя доверять: преступники выдают себя за полицейских, любовники наставляют друг другу рога, респектабельные жители города оказываются главными мошенниками. И все они охотятся за уникальным бриллиантом, который оставил на хранение в городском банке таинственный венгерский принц.