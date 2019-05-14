Долина, Панайотов и другие звезды перепели хит Юлии Началовой «Герой не моего романа»

21 марта в Москве простились с Юлией Началовой. Проводить певицу в последний путь пришли ее родные, близкие, коллеги и друзья. Сердце девушки остановилось в 38 лет, что стало шоком для ее многочисленных поклонников. У артистки осталась дочка — 12-летняя Вера. Она узнала о смерти мамы, когда вернулась с каникул. Сейчас за ней приглядывает ее отец футболист Евгений Алдонин, который уже пятый год живет в браке с новой избранницей Ольгой.

Скоро исполнится два месяца со дня смерти Началовой. Не только близкие, но и коллеги не могут поверить в то, что певица в столь молодом возрасте покинула этот мир. На днях звезды собрались, чтобы записать хит Юлии «Герой не моего романа». Они выпустили клип, чтобы почтить память артистки. В создании ролика приняли участие многие знаменитости: Лариса Долина, Александр Панайотов, Алексей Чумаков, Этери Бериашвили, дочка певицы Вера и вокальный ансамбль МГИК.

Музыкальный ролик разместила в своем микроблоге PR-директор Началовой Анна Исаева. На первых кадрах можно увидеть наследницу Началовой, играющую на фортепиано. Затем появляется отец артистки Виктор Началов. Он тоже не остался в стороне и принял участие в съемках. Напомним, что Долина была близкой подругой Юлии. Именно она является крестной мамой Веры. По всей видимости, артистка поддержала звездную семью в трудный момент.

«Это дань памяти чудесной, безмерно талантливой певице, музыканту, родственной душе, так безвременно ушедшей… Мы хотим выразить свою любовь к тебе, Юленька. Каждый, кто участвовал в создании этого проекта, вложил душу и сердце», — поделилась Исаева. Поклонники оценили работу артистов и близких певицы. Многие признались, что у них мурашки пробежали по коже от увиденного и услышанного.