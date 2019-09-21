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Долина устроила свалку недалеко от своего загородного дома

Соседи собираются пожаловаться на певицу президенту страны.

Долина устроила свалку недалеко от своего загородного дома
Долина не дает соседям спокойной жизни/globallookpress.com

Соседи певицы Ларисы Долиной, которые живут рядом с ней в загородном поселке Славино, собираются пожаловаться на звездную исполнительницу президенту России Владимиру Путину во время ближайшей прямой линии с главой государства. Поводом послужил тот факт, что Лариса Долина устроила свалку около своего дома.

Лариса Долина. Фото
Долина организовала свалку около дома/globallookpress.com

Соседи недовольны, что строительный мусор гастарбайтеры, которые работают на ее территории, выбрасывают прямо около пруда. Здесь можно увидеть остатки бетона, куски старой крыши, банки от краски. Зловонные мешки с отходами портят экологию этих красивых мест.

Как отмечают соседи, их дети ходят на пруд купаться и вынуждены смотреть на эту неприятную картину. Причем куча хлама увеличивается с каждой неделей. Проблема осложняется тем, что сюда просто не проедет грузовик.

Кроме того, Лариса Долина, как уверяют ее соседи, воткнула рядом со своими владениями табличку «Выгул собак запрещен». Соседи не понимают, почему рядом с шикарным особняком звезды нельзя выгуливать четвероногих. Эта территория исполнительнице по документам не принадлежит, сообщает «Экспресс-газета».

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Тэги:

Владимир ПутинЛариса ДолинаПоселок Славино
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Долина устроила свалку недалеко от своего загородного дома
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