После инцидента с задержанием Бочкарева шутит и общается с подписчиками

Наталья Бочкарева, после инцидента с задержанием ее полицией, ведет себя довольно уверенно и даже поддерживает общение с поклонниками через социальные сети. Сегодня армия ее подписчиков разделилась на два полюса – одни поверили в версию полиции, другие продолжают внимать каждому слову звезды сериала «Счастливы вместе».

Со своими фолловерами она продолжает придерживаться принятой позиции отрицания, подшучивая над ситуацией и намекая, что вскоре все изменится.

«Наташ, есть что?», — спросил Бочкареву один из подписчиков. «В трусах», — ответила ему она. «Если это не правда, собери тогда прямо сейчас журналистов и отправься с ними к наркологу, сдай кровь на анализ», — посоветовал ей собеседник. Актриса на это ничего не ответила.

«Видео про вас гуляет, где вас поймали с кокаином. Это правда?», — спросил ее другой фолловер. Наталья ответила уклончиво: «А вы как думаете?».

«Наталья, очень надеюсь, что криминальные новости не правда?», — поступил вопрос от другого поклонника. «Не переживайте, со мной все хорошо», — успокоила звезда.

«Только что посмотрела ваш сторис, и рада что у вас все хорошо», «Это явно не была программа «Розыгрыш» … Увы… Детям своим вы что скажете, мамаша?.. Слов нет…», «Да откупится, все нормально», «Конечно, это не просто стыдоба, это страшно, мама употребляет наркотики, это ужас», — также можно прочитать в комментариях ее блога.

Напомним, Наталья Бочкарева засветилась в СМИ с нелицеприятной историей, ее задержали с наркотиками, которые она прятала в нижнем белье. Видео задержания первоначально разместило «РЕН ТВ», в настоящее время его можно легко найти в свободном доступе Интернет.

В полиции факт задержания Бочкаревой подтвердили. Сейчас звезда находится под подпиской о невыезде. Сама актриса утверждает, что ролик с ее задержанием поддельный.