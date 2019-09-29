Пока Бочкарева все отрицает: в каких еще скандалах была замешана актриса

28 сентября стало известно о задержании Наталья Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе». В ее нижнем белье нашли запрещенные вещества. Эту информацию подтвердили в МВД, но сама актриса все опровергает.

В Сети тут же появилось видео задержания актрисы. Однако Наталья принялась гневно опровергать факты, которые начали «гулять» по просторам интернета. Бурная реакция Наталья вызывает недоумение: как можно отрицать очевидное? Тем не менее, Бочкарева заявила, что история с запрещенными веществами не имеют к ней никакого отношения.

«Не верьте интернету!»

В своем Instagram она утверждает, что новость о ее задержании сфабрикована теми людьми, которые стремятся «поймать хайп» на имени известной актрисы, заработать на этом, раздуть скандал. Наталья гневно заявила:

«Эти люди должны нести ответственность за свои слова и не порочить имя артиста. Я думаю, что мы выясним, откуда «растут ноги» у этой новости и этих людей привлечем к ответственности. Не верьте интернету!» — призвала в своем эмоциональном обращении Бочкарева.

Подписчики, разумеется, начали реагировать на выступление Бочкаревой. Как и можно было ожидать, в сториз Натальи появились отклики в поддержку актрисы и заявления поклонников о том, что они не верят в виновность актрисы: «Не верьте! Вся информация не правдивая!», «Ложь! Не верю!», «Ребята, кому тоже пришли такие новости, пожалуйста, не верьте, это неправда!», «Наташа! Крепись!», «Они просто ловят хайп», «Люди должны нести ответственность за клевету» и тому подобное.

«Мы ездим по тем же дорогам, что и вы!»

Поддерживают, безусловно, не все. И как не верить глазам своим, если есть оперативное видео? Подписчики хотели бы знать – правда ли, что Наталья употребляет и хранит запрещенные вещества? Ей задают прямые вопросы, и актриса отвечает: «Не переживайте, со мной все хорошо», или ограничивается смайликами.

Некоторые комментарии звучат достаточно гневно, например: «Прямо не отвечаете, что это неправда. Мы ездим с детьми по тем же дорогам, что и вы, будучи под наркотой?! Придите в себя!», «Ну дала бабок, уже гуляет», «Да откупится, все норм. Главное, чтобы дальше было где закупаться».

Несмотря на все отрицательные высказывания актрисы, в МВД подтвердили: на Бочкареву заведено уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде. В настоящее время Наталья находится дома, со своими детьми.

В школу в платье с глубоким декольте

Надо сказать, что скандал с запрещенными веществами – не единственный в жизни Бочкаревой. Актриса отличается склонностью к эпатажу. Например, не так давно Наталья в своем профиле выложила фотографию, на которой запечатлена в платье со столько глубоким декольте, что не заметить его невозможно. Под снимком актриса сообщила о своих планах обучать талантливых детей актерскому мастерству в собственной школе-студии. Недавно актриса анонсировала набор не только детей, но и взрослых, которые хотят познакомиться с профессией актера.

Пользователи Сети не замедлили высказать свое возмущение: мол, чему она собралась учить детей, если появляется в таком виде? Откровенный снимок Бочкаревой вызвал массу негодования среди зрителей, и актрисе пришлось оправдываться: мол, она не хотела никого обидеть такой фотографией, наоборот, считала, что она всем понравится. Напомним, сама актриса является мамой двоих детей.

Увольнение из театра

Наталья Бочкарева служила в театре МХТ имени Чехова, считая покойного ныне Олега Табакова своим учителем и мастером. Однако несколько лет назад она театр покинула. Недавно актриса рассказывала в интервью Алле Довлатовой, что работы лишилась из-за отказа играть роль, которая шла вразрез с ее принципами.

«Во МХТ тогда был такой период, когда нельзя было отказываться от ролей. Мне предложили сыграть раздетую наркоманку, которая находится под кислотой и у которой есть трехлетняя дочка. Я отказалась играть женщину, которая расчленяет ребенка. В итоге меня уволили. Я думаю, что это было сделано не руками тогдашнего художественного руководителя Олега Табакова, а совсем других людей», — пояснила актриса.

При этом Бочкарева подчеркнула, что не обозлилась на бывших коллег и руководство.

Наталья Бочкарева равно Даша Букина?

А вообще экранный образ полюбившейся многим героини Даши Букиной из сериала «Счастливы вместе»: яркий макияж, откровенные наряды, дерзкие высказывания, давно стал для Бочкаревой своего рода визитной карточкой.

Ленивая, легкомысленная, обожающая вкусно поесть и поваляться на диване за просмотром сериалов Даша Букина стала пародией на многих женщин, сумевших пробиться в средний класс, но оставшихся такими же недалекими и ни к чему не стремящимися. Но по-своему обаятельной, — этого у героини актрисы не отнять.

После сериала «Счастливы вместе» Бочкареву стали приглашать и в другие проекты. Зрители могли видеть ее в фильмах «Квартал», «Мегаджунглис», «И отцы, и дети», «Елки последние», «Две девицы на мели», а также она участвовала в телешоу «Танцы со звездами», пела дуэтом с Филиппом Киркоровым и даже выступила в качестве режиссера, сняв фильм «Свободный день». Кроме того, актриса повторно вышла замуж, заметно похудела и не переставала радоваться жизни. Вот только неясно, чем теперь обернется для нее скандальное задержание. Сама она не сомневается: ей удастся доказать, что она лишь стала жертвой недоразумения.

А вы что думаете: актриса стала жертвой доноса или попросту не признает свою вину?