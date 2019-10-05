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«Опасный режиссер»: Голубкина считала, что с Захаровым лучше было не ссориться

Актриса уверенна, что он видел людей насквозь.

«Опасный режиссер»: Голубкина считала, что с Захаровым лучше было не ссориться
Захаров с актерами. Фото: Анатолий Жданов /КП

О проницательном характере Марка Захарова в свое время ходили легенды. Знающие эту особенность актеры «Ленкома» редко обманывали его.

«Опасный режиссер», — так охарактеризовала его Лариса Голубкина в программе «Тайны кино» на канале «Москва 24». Она была уверенна, что обижать его не стоило, поскольку худрук «Ленкома» видел людей насквозь.

Народный артист Иван Агапов заявил, что далеко не все отношения с Захаровым складывались идеально, бытовало даже мнение о нем, как о мрачном гении или тиране. Однако жесткий характер режиссера проявлялся относительно тех актеров, которые как-то хитрили, что-то скрывали от Марка Анатольевича или пытались извлечь из отношений с ним свою выгоду.

А вот с людьми открытыми и искренними Захаров был добр, нередко выступая в роли Ангела-хранителя. В свое время он вытащил из тяжелой депрессии Лидию Федосееву-Шукшину, затем Сергея Степанченко. Он первым поверил в актерский талант Инны Чуриковой и Александра Абдулова, всячески помогая им в их творческом пути.

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«Опасный режиссер»: Голубкина считала, что с Захаровым лучше было не ссориться
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