Бондарчук привел на презентацию «Вторжения» внучек

В столице на фестивале Comic Con Russia 2019 накануне состоялась презентация картины режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», продолжения фильма «Притяжение». На ней также присутствовали исполнители главных ролей в ленте Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов и Юрий Борисов.

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Во время выступления режиссер постоянно отвлекался на важных для него гостей – внучек: шестилетнюю Маргариту и пятилетнюю Веру. В зале девочки сидели на руках своей матери Таты Мамиашвили. Нужно сказать, что внучки Федора Бондарчука ничуть не испугались камер и большого количества людей. Девочки чувствовали себя вполне комфортно.

Спустя некоторое время в блоге актрисы Ирины Старшенбаум в режиме stories появилось короткое видео, где режиссер «Вторжения» держит девочек на руках и что-то живо с ним обсуждает.

Напомним, Маргарита и Вера – дочери сына Федора Бондарчука Сергея. В начале этого год Сергей Бондарчук развелся со своей супругой Татой Мамиашвили спустя шесть лет брака. Причину расставания они не озвучили.