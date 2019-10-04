Ягудин объяснил свой проигрыш Бондарчуку в финале «ТЭФИ»

Как считает фигурист, у его программы «Тает лед» все успехи и победы еще впереди.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в мужском одиночном разряде Алексей Ягудин в Instagram объяснил, почему он со своей программой «Тает лед», которая уже несколько лет идет на канале «Матч-ТВ», не смог победить в финале «ТЭФИ-2019». В номинации лучший интервьюер на телевидении победа досталась актеру и режиссеру Федору Бондарчуку и его программе «Кино в деталях».

«Поздравляю коллегу Федора Бондарчука. Федор Сергеевич со сцены сказал, что ждал «ТЭФИ» 15 лет. Его программе «Кино в деталях» 15 лет. А программе «Тает лед» всего полтора года. И уже два года в финале. Все еще впереди», — заметил прославленный фигурист.

Также Алексей Ягудин сказал, что он выиграл спор у друзей. Они считали, что в этой номинации победит кто-то другой, а прославленный фигурист ставил как раз на успех программы Федора Бондарчука.

Программа «Тает лед» пользуется большой любовью у зрителей. В свою студию Алексей Ягудин приглашает прославленных чемпионов прошлых лет, которые рассказывают любопытные детали из своей жизни.