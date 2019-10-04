НОВОСТИ

Ягудин объяснил свой проигрыш Бондарчуку в финале «ТЭФИ»

Как считает фигурист, у его программы «Тает лед» все успехи и победы еще впереди.

Ягудин объяснил свой проигрыш Бондарчуку в финале «ТЭФИ»
Ягудин объяснил, почему не выиграл на "ТЭФИ"/globallookpress.com

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в мужском одиночном разряде Алексей Ягудин в Instagram объяснил, почему он со своей программой «Тает лед», которая уже несколько лет идет на канале «Матч-ТВ», не смог победить в финале «ТЭФИ-2019». В номинации лучший интервьюер на телевидении победа досталась актеру и режиссеру Федору Бондарчуку и его программе «Кино в деталях».

«Поздравляю коллегу Федора Бондарчука. Федор Сергеевич со сцены сказал, что ждал «ТЭФИ» 15 лет. Его программе «Кино в деталях» 15 лет. А программе «Тает лед» всего полтора года. И уже два года в финале. Все еще впереди», — заметил прославленный фигурист.

Также Алексей Ягудин сказал, что он выиграл спор у друзей. Они считали, что в этой номинации победит кто-то другой, а прославленный фигурист ставил как раз на успех программы Федора Бондарчука.

Программа «Тает лед» пользуется большой любовью у зрителей. В свою студию Алексей Ягудин приглашает прославленных чемпионов прошлых лет, которые рассказывают любопытные детали из своей жизни.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алексей ЯгудинПобедители ТЭФИ-2019Программа "Кино в деталях"Программа "Тает лед"Федор Бондарчук
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ягудин объяснил свой проигрыш Бондарчуку в финале «ТЭФИ»
Интересно?
Поделись с друзьями: