Пегова призналась, что запрещала Орлову общаться с дочерью

Актриса Ирина Пегова призналась, что запрещала отцу своего ребенка актеру Дмитрию Орлову общаться с их совместной дочерью. Сейчас она понимает, что была неправа в те моменты. Как считает звезда, сильный человек никогда не будет ставить ультиматумы. Он найдет способ управлять ситуацией.

Актриса отметила, что в их отношениях с Орловым был период, когда она чувствовала глубокую обиду на него. По словам актрисы, она не могла найти контакта с бывшим мужем. К счастью, все это осталось в прошлом. Сейчас Дмитрий Орлов в нормальных отношениях с ней и часто видится с их дочкой Татьяной.

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Как сказала актриса, сейчас такое время, когда женщины «выцарапывают себе власть, силу, деньги». Причем, чем больше женщина начинает зарабатывать, тем больше она ощущает свою власть и независимость. Мужчины при этом слабеют. У них не остается никакой ответственности. Им нравится, что за них все решают. Как отметила звезда, нет ничего плохого в том, что женщины устроили себе такую жизнь.

Пегова также отметила, что сейчас живет одна, поэтому ей, к счастью, ни с кем не приходится бороться за власть. Ей комфортно существовать в таком положении, сообщает портал wday.ru.