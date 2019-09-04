Звездный стиль

41-летняя Пегова подчеркнула загар костюмом белого оттенка

Актриса вернулась в Москву после ялтинских каникул.

41-летняя Пегова подчеркнула загар костюмом белого оттенка
Ирина Пегова (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя Ирина Пегова вернулась в Москву после ялтинских каникул. Знаменитость посетила одно из светских мероприятий, выбрав для выхода в свет приталенный брючный костюм. Так, актриса подчеркнула приобретенный за время отпуска загар вечерним нарядом белого оттенка. В качестве контрастной детали Ирина примерила алый топ. Не забыла знаменитость и об аксессуарах, захватив сумочку-клатч.

Ирина Пегова примерила белый облегающий костюм (Фото: Instagram.com/pegovairina)

Этим летом Ирина вместе с тринадцатилетней дочкой Татьяной успела побывать во Франции, после чего актриса прилетела на съемки в Санкт-Петербург. Августовские каникулы знаменитость провела на Кипре. К слову, Пеговой удалось отдохнуть и в Ялте. Несмотря на насыщенный график и частые перелеты, актриса старалась находить время для утренних пробежек и занятий в тренажерном зале. По словам Ирины, она никогда не комплексовала из-за лишнего веса, однако актерская профессия требует невероятной самоотдачи. Вместо изнуряющих диет Пегова выбирает правильное питание и умеренные физические нагрузки.

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женский костюмЗвездный стильИрина Пеговамода и стиль

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41-летняя Пегова подчеркнула загар костюмом белого оттенка
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