79-летний Виторган помолодел после рождения младшей дочери

79-летний народный артист Эммануил Виторган после рождения младшей дочери Клары. с удовольствием выполняет отцовские обязанности, прогуливаясь с колясочкой по улицам Москвы.

Поклонники актера обратили внимание, что очередное отцовство пошло на пользу Виторгану.

«Всегда симпатичный, даже помолодел!», «Да-да, помолодел, здоровья вам и вашей семье, Эммануил Гедеонович, многих вам лет», «Вот мужчина! Настоящий полковник! Как всегда, молодой отец молодец!», «Какая прекрасная семья, когда в семье есть малыши – все такие молодые и задорные, пусть всегда у вас блестят глаза и побольше вашего творчества, так приятно смотреть вас на экране!», — можно прочитать в комментариях Instagram артиста.