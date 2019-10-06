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79-летний Виторган помолодел после рождения младшей дочери

Поклонники актера пришли в восторг от его внешнего вида.

79-летний Виторган помолодел после рождения младшей дочери
Эммануил Виторган с супругой. Фото Global look press

79-летний народный артист Эммануил Виторган после рождения младшей дочери Клары.  с удовольствием выполняет отцовские обязанности, прогуливаясь с колясочкой по улицам Москвы.

Поклонники актера обратили внимание, что очередное отцовство пошло на пользу Виторгану.

«Всегда симпатичный, даже помолодел!», «Да-да, помолодел, здоровья вам и вашей семье, Эммануил Гедеонович, многих вам лет», «Вот мужчина! Настоящий полковник! Как всегда, молодой отец молодец!», «Какая прекрасная семья, когда в семье есть малыши – все такие молодые и задорные, пусть всегда у вас блестят глаза и побольше вашего творчества, так приятно смотреть вас на экране!», — можно прочитать в комментариях Instagram артиста.

Впрочем, не обошлось и без злопыхателей. «Господи! Что происходит? Мир сходит с ума. Жалко деток. Никакие деньги не могут заменить молодых красивых родителей», — отметился один из фолловеров Виторгана.

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79-летний Виторган помолодел после рождения младшей дочери
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