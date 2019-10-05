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«Ира хочет детей»: Новикова высказалась о рождении дочек у жены Виторгана

По словам актрисы, сама или не сама родила Ирина Млодик не так и важно.

«Ира хочет детей»: Новикова высказалась о рождении дочек у жены Виторгана
Новикова высказалась о детях Виторгана и Млодик/globallookpress.com

Актриса Клара Новикова прокомментировала рождение двух дочерей у 79-летнего актера Эммануила Виторгана и его 57-летней супруги Ирины Млодик. Напомним, что в феврале прошлого года в звездной семье на свет появилась дочь Этель. В августе 2019 года у четы Виторганов родилась вторая дочка Клара. Точно не известно, сама ли рожала Ирина Млодик или пара воспользовалась услугами суррогатной матери.

Эммануил Виторган с женой. Фото
У Виторгана и Млодик две дочери/globallookpress.com

«Сама или не сама родила, какое это имеет значение. Ира хочет детей. И они у нее получаются», — заявила актриса Клара Новикова.

Ранее сама Ирина Млодик в разговорах говорила, что детей якобы выносила сама. При этом мало кто верит женщине. Уж больно у нее серьезный возраст.

Известно, что много лет назад Ирина Млодик боролась с раком груди. Она смогла победить болезнь, которая отступила. В то же время мало кто из женщин отваживается на потомство после лечения рака. Специалисты отмечают, что риски очень большие, сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги:

Ирина МлодикКлара НовиковаЭммануил Виторган
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«Ира хочет детей»: Новикова высказалась о рождении дочек у жены Виторгана
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