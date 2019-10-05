«Ира хочет детей»: Новикова высказалась о рождении дочек у жены Виторгана

По словам актрисы, сама или не сама родила Ирина Млодик не так и важно.

Актриса Клара Новикова прокомментировала рождение двух дочерей у 79-летнего актера Эммануила Виторгана и его 57-летней супруги Ирины Млодик. Напомним, что в феврале прошлого года в звездной семье на свет появилась дочь Этель. В августе 2019 года у четы Виторганов родилась вторая дочка Клара. Точно не известно, сама ли рожала Ирина Млодик или пара воспользовалась услугами суррогатной матери.

«Сама или не сама родила, какое это имеет значение. Ира хочет детей. И они у нее получаются», — заявила актриса Клара Новикова.

Ранее сама Ирина Млодик в разговорах говорила, что детей якобы выносила сама. При этом мало кто верит женщине. Уж больно у нее серьезный возраст.

Известно, что много лет назад Ирина Млодик боролась с раком груди. Она смогла победить болезнь, которая отступила. В то же время мало кто из женщин отваживается на потомство после лечения рака. Специалисты отмечают, что риски очень большие, сообщает «Комсомольская правда».