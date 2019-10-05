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Пугачеву впечатлил торт ее близкой подруги

Алине Редель исполнилось 82 года, она дружит с Примадонной много лет.

Пугачеву впечатлил торт ее близкой подруги
Пугачева и Галкин. Фото КП /Global look press

Алла Пугачева пришла в восторг от праздничного торта со свечами Алины Редель. Певица пришла к ней на день рождения в сопровождении дочери Кристины Орбакайте.

Торжественный десерт так впечатлил Примадонну, что она достала телефон и сняла его на фотокамеру. За этим занятием ее саму поймали в объектив.

Пугачева и Редель дружат уже больше 40 лет. Они познакомились, когда Алле было 30, а Алине – 42 года. Говорят, что старшая подруга в свое время очень хорошо поддержала Пугачеву, когда та переживала из-за некоего мужчины. После этого свои самые заветные секреты Алла Борисовна доверяет только ей.

Их дружба настолько сильна, что даже свой замок Пугачева построила рядом с домом верной подруги. И, по некоторым данным, именно Алина посоветовала Алле Борисовне заморозить яйцеклетку, из которой позже появились на свет Лиза и Гарри Галкины.

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Пугачеву впечатлил торт ее близкой подруги
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