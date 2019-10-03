Повседневный образ: Пугачева в трендовой косухе отвела детей в планетарий

Пока Максим Галкин находится на гастролях, Алла Пугачева встречается с друзьями и проводит время с детьми Лизой и Гарри. В начале осени они успели отдохнуть на море. На днях Примадонна решила вывести в свет своих наследников. Они посетили Московский планетарий.

В Сети появились снимки, которые сделали сотрудники учреждения. На них Алла Борисовна запечатлена в черном платье свободного кроя и косухе. Именно такие куртки каждый год вновь и вновь входят в моду каждую весну и осень. Трендовый наряд певица дополнила сумкой через плечо в тон, а также круглыми очками. Рядом с ней стоял Гарри в темном джемпере, а Лиза была облачена в розовый свитер.

К слову, Максим Галкин увидел ролик, который снял мальчик, посетивший планетарий в тот день. У ребенка округлились глаза, когда он увидел Пугачеву. Это буквально повергло его в шок. А вот поклонники в очередной раз восхитились чувством стиля артистки. Они считают, что в 70 лет так может выглядеть далеко не каждая женщина. «Круто!», «Какая Аллуся здесь красивая!», «Аллочка — куколка!», «Запомнят надолго детки выход с мамой в планетарий», — цитирует пользователей сети сайт Dni.ru.

Напомним, что недавно Примадонна устроила домашнюю фотосессию. На фото она позировала не только с Лизой, но и своей старшей дочкой Кристиной Орбакайте. Певица облачилась в мини-платье, показав свои стройные ноги. Ей удалось затмить всех на снимке благодаря своему образу.

А вам понравился образ Аллы Борисовны?