Звездный стиль

Повседневный образ: Пугачева в трендовой косухе отвела детей в планетарий

Певица восхитила поклонников молодежным стилем.

Повседневный образ: Пугачева в трендовой косухе отвела детей в планетарий
Алла Пугачева. фото: globallookpress.com

Пока Максим Галкин находится на гастролях, Алла Пугачева встречается с друзьями и проводит время с детьми Лизой и Гарри. В начале осени они успели отдохнуть на море. На днях Примадонна решила вывести в свет своих наследников. Они посетили Московский планетарий.

В Сети появились снимки, которые сделали сотрудники учреждения. На них Алла Борисовна запечатлена в черном платье свободного кроя и косухе. Именно такие куртки каждый год вновь и вновь входят в моду каждую весну и осень. Трендовый наряд певица дополнила сумкой через плечо в тон, а также круглыми очками. Рядом с ней стоял Гарри в темном джемпере, а Лиза была облачена в розовый свитер.

К слову, Максим Галкин увидел ролик, который снял мальчик, посетивший планетарий в тот день. У ребенка округлились глаза, когда он увидел Пугачеву. Это буквально повергло его в шок. А вот поклонники в очередной раз восхитились чувством стиля артистки. Они считают, что в 70 лет так может выглядеть далеко не каждая женщина. «Круто!», «Какая Аллуся здесь красивая!», «Аллочка — куколка!», «Запомнят надолго детки выход с мамой в планетарий», — цитирует пользователей сети сайт Dni.ru.

Напомним, что недавно Примадонна устроила домашнюю фотосессию. На фото она позировала не только с Лизой, но и своей старшей дочкой Кристиной Орбакайте. Певица облачилась в мини-платье, показав свои стройные ноги. Ей удалось затмить всех на снимке благодаря своему образу.

А вам понравился образ Аллы Борисовны?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваЗвездный стильМаксим ГалкинМодные тренды
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Повседневный образ: Пугачева в трендовой косухе отвела детей в планетарий
Интересно?
Поделись с друзьями: