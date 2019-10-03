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Пугачева в коротком красном платье и кожаной куртке сфотографировалась с мужем

Примадонна в свои семьдесят лет находится просто в прекрасной форме.

Пугачева в коротком красном платье и кожаной куртке сфотографировалась с мужем
Галкин и Пугачева сделали совместный снимок/globallookpress.com

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады в Instagram Аллы Пугачевой появилась архивная фотография. На снимке можно увидеть звезду в обществе своего супруга телеведущего и юмориста Максима Галкина. При этом на Алле Пугачевой короткое красное платье и кожаная куртка.

На снимке певица словно восемнадцатилетняя девочка. Отметим, что и супруг Пугачевой в кожаной куртке. Муж и жена прекрасно гармонируют на фоне друг друга.

В комментариях подписчики разделились на два лагеря. Одни осудили Примадонну за столь откровенный стиль. Они сказали, что Примадонне пора бы уже одеваться скромнее. Других же наоборот впечатлил образ звезды. К мнению завистников ее попросили не прислушиваться.

Алла Пугачёва в этом году отметила семидесятилетие. Кстати, не за горами ее выступление в Минске с концертом, посвященном прошедшему юбилею. В зале планируют присутствовать порядка двадцати тысяч человек.

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Алла ПугачеваАлла Пугачева и Максим ГалкинМаксим Галкин
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Пугачева в коротком красном платье и кожаной куртке сфотографировалась с мужем
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