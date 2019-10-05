Савичева училась в одном классе с бывшим мужем Ольги Бузовой

Юлия Савичева опубликовала в Instagram архивное школьное фото, рассказав о том, что в юности не по наслышке знала, что такое «синдром отличницы». По словам певицы, она переживала из-за каждой плохой оценки, так как учеба давалась ей достаточно тяжело.

«Я зубрила, мучилась, но училась» — сетует Юлия.

Выпускница «Фабрики звезд» не скрывает, что сменила три школы, так как ее семья часто переезжала. А иногда Савичевой приходилось делать уроки в метро. Из-за этого у Юли стало падать зрение. По словам певицы, ей было непросто найти общий язык с одноклассниками, потому что она не давала им списывать. Однако с учителями артистка ладила. Исполнительница до сих пор тесно общается со своей классной руководительницей, которая, по мнению Юлии, всегда являлась образцом мудрости и доброты.

На личной страничке микроблога Савичева разместила кадр, на котором она запечатлена в компании одноклассников. В комментариях к снимку девушка предложила подписчикам найти на фото ныне знаменитого футболиста, с которым она училась в одном классе. Пост Юлии привлек внимание бывшего мужа ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой. Полузащитник ответил на вопрос Савичевой, признавшись, что именно он был тем самым одноклассником.

«Я думаю Тарасов», — подметил супруг модели из Ростова-на-Дону Анастасии Костенко.

На снимке Дмитрий запечатлен в верхнем ряду, третьим справа. Напомним, что до женитьбы на Костенко футболист состоял в браке с Ольгой Бузовой.