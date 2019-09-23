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Дмитрий Тарасов похвастался кулинарными способностями жены

Футболист опубликовал снимок типичного ужина.

Дмитрий Тарасов похвастался кулинарными способностями жены
Дмитрий Тарасов/Фото: https://www.instagram.com/p/B1q-J2HCrbb/

Футболист Дмитрий Тарасов продолжает радовать поклонником снимками счастливого семейного быта. На этот раз спортсмен похвастался приготовленным специально для него Анастасией ужином. С порога примерная супруга встретила мужа домашним салатом оливье, заготовками в виде соленых огурцов и маринада, а также вкусной выпечкой. Снимок своего рациона Тарасов опубликовал в сторис с благодарностью. «Спасибо, родная», — написал он, упомянув Костенко.

Подписчики Дмитрия тут же задались вопросом, не вредно ли ему так плотно питаться. В свою очередь, любители футбола отметили, что сейчас, пока Тарасов не приступил к тренировкам, он может себе позволить любой, даже самый вредный деликатес. Судя по всему, сам Дмитрий этим активно пользуется.

Ужин Дмитрия Тарасова
Ужин Дмитрия Тарасова/Фото: https://www.instagram.com/tarasov23/

Напомним, недавно Дмитрий навлек на себя гнев фолловеров, опубликовав на личной странице мысль о том, что волк никогда не разменяет волчицу на менее достойную кандидатуру. Тогда Дмитрия обвинили в том, что он оскорбляет бывшую жену Олю Бузову, нелестно отзываясь о ней в соцсетях.

Напомним, Анастасия Костенко беременна и скоро подарит мужу второго ребенка.

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Анастасия КостенкоДмитрий Тарасовсемья Дмитрия Тарасоваужин
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Дмитрий Тарасов похвастался кулинарными способностями жены
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