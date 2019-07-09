Савичева доверяет дочь заботам бабушки своего избранника

14 июля первенцу певицы Юлии Савичевой — ее дочери Анечке — исполнится два годика. Малышка появилась на свет летом 2017 года. Отцом малышки стал возлюбленный исполнительницы — музыкант и композитор Алексей Аршинов. Молодые люди поженились в октябре 2014 года, однако на протяжении трех лет не решались завести общего ребенка.

В недавнем интервью выпускница «Фабрики звезд» Юлия Савичева рассказала о том, что они с мужем долго шли к рождению ребенка. Ради материнства певица была готова на время пожертвовать сценой и своей карьерой. По словам артистки, она понимала, что если отложит вопрос о родительстве на неопределенный срок, то потом уже будет слишком поздно.

С рождением малышки Юлия пересмотрела свои взгляды на жизнь, стала иначе относиться ко многим ситуациям, людям и делам. С беременностью Савичева поняла, что такое ответственность.

При этом Юлия призналась, что с появлением маленькой Анны она ощутила прилив сил и энергии. С материнством Савичева научилась подстраивать свой график под дочку, успешно совмещая выступления и светские мероприятия с заботой о малышке. Нянчиться с Анечкой певице помогает бабушка со стороны мужа.

«Сейчас очень многое она взяла на себя. В этом мне повезло, и я не переживаю, что она может что-то сделать не так или недосмотреть. Я настолько спокойна, что ребенок в надежных руках, когда меня нет, что это даже пугает», — приводит tbeauty.ru слова Юлии Савичевой.

Певица также подметила: когда она отправляется на съемки или готовится к выступлению, всегда выходит на связь с близкими, делая все для того, чтобы у ребенка не возникало ощущения, что мама куда-то пропала.