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«Подарил мне профессию актрисы»: Макеева высказалась о Захарове

По ее словам, худрук «Ленкома» обогатил ее жизнь бесценными знаниями.

«Подарил мне профессию актрисы»: Макеева высказалась о Захарове
Макеева высказалась о Захарове/globallookpress.com

Актриса Анастасия Макеева в Instagram поздравила всех с прошедшим днем учителя. Она отметила, что сразу несколько человек в этой жизни сформировали ее как актрису, за что им она очень благодарна.

Особую роль в ее судьбе сыграл художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров, который скончался несколько дней назад в столице. «Он подарил мне профессию актрисы и обогатил мою жизнь бесценными знаниями в области этой профессии. Спасибо вам всем за ваши инвестиции в меня. Я все помню и очень люблю», — заявила Анастасия Макеева.

Также в ее судьбе важную роль сыграли учителя в краснодарском дворце пионеров. Они стали наставниками для звезды в момент ее становления на музыкальный путь. По словам актрисы, педагоги расправили ее неокрепшие крылья в профессии.

Звезда также отметила, что в честь праздника она выступила в дуэте с музыкантом Марком Тишманом на сцене Кремлевского дворца. Таким образом, она выразила свою благодарность.

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Анастасия МакееваМарк ЗахаровМарк Тишманумер Марк Захаров
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«Подарил мне профессию актрисы»: Макеева высказалась о Захарове
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