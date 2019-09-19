Макеева заявила, что мечтает повторить шпагат в стиле Волочковой

Актриса Анастасия Макеева в Instagram опубликовала снимок, на котором сидит на яхте. При этом звезда пытается сделать шпагат, который у нее не очень получается.

«Когда шпагата нет, а хочется как Волочкова. Доброе утро, страна. Лето в ленте продолжается. Ой, сейчас полетят в меня камни. Какая это пошлость, Анастасия! Мы были о вас лучшего мнения. Ой, вы ужасно неприличны. Какие ещё будут версии оценки меня и степени моего падения и адской пошлости. Это же невиданно, в купальнике и на пляже», — пошутила известная актриса, которая, как известно, часто подвергается критике за чересчур откровенные фотографии.

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Отметим, что около года назад Анастасия Макеева вышла замуж. На протяжении долгого времени она скрывала этот факт от поклонников и широкой общественности. Звезда до сих пор не озвучила имя мужчины, с которым живет.

Что касается балерины Анастасии Волочковой, то ее уже много лет называют «королевой шпагатов». Звезда делает их чуть ли не каждый день, причем на публике. При этом все отмечают, что у танцовщицы действительно прекрасная растяжка, которой не грех похвастаться.