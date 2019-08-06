Макеева устроила фотосессию в модном платье в горох

Актриса поинтересовалась, на кого из иностранных звезд она похожа.

Красавица Анастасия Макеева любит баловать своих поклонников в Instagram самыми разными нарядами, которые каждый раз к лицу звезде. Артистка не скрывает, что ее часто сравнивают с мировыми звездами. Этой теме Анастасия посвятила свой новый пост в Сети.

«Мне часто говорят, что я на кого-то похожа! Самые популярные сравнение это: Моника Беллуччи, Мадонна, Джулия Робертс, Анжелина Джоли, итальянка, француженка, Людмила Гурченко», — перечисляет Макеева в подписи к снимку, на котором она запечатлена в красном платье в белый горох. Этот принт на пике моды этим летом.

Актриса отмечает, что она пребывает в затруднении по этому поводу. С одной стороны, это должно льстить, с другой же, актриса должна иметь свое собственное лицо. Так что эта ситуация не вызывает у нее ни восторга, ни протеста.

Анастасию поддержали преданные фанаты. Они, вообще, возмущаются, что наших артисток сравнивают с западными, а не наоборот.