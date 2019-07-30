Макеева в шикарном черном платье устроила фотосессию на крыше

Кроме того, там же актриса послушала выступление музыкантов.

Еще совсем недавно актриса Анастасия Макеева удивила своих поклонников кадрами с фотосессии на ферме с гусями, а накануне звезда опубликовала в своем Instagram кадры, сделанные в другом не совсем привычном месте для съемок.

И не только для съемок. Анастасия рассказала, что побывала на концерте, который прошел на крыше дома. А после выступления музыкантов она и сделала несколько головокружительных из-за высоты кадров.

«Без фильтров. Небо, внезапная встреча, душевная музыка, крыша, закат и классное настроение и классное платье. Вы бывали на концертах на крыше? Такие крутые впечатления ,как в студенческие годы», — признается артистка в подписи нескольким самым удачным фотографиям.

Поклонники признались, что никогда не бывали на столь экзотических концертных площадках. Но больше всего их привлекло короткое, пышное черное платье Анастасии.

«В этом платьице ты так прекрасна, легка и непринужденна, как бабочка порхаешь на ветру», — пишет одна из поклонниц звезды.

Напомним, недавно Макеева заинтриговала фанатов своим участием в музыкальном шоу «Три аккорда», где спела популярную песню «Замечательный мужик меня вывез в Геленджик».