Степанченко вспомнил, как Захаров подарил ему щенка

Актер «Ленкома» Сергей Степанченко в эфире программы «Сегодня вечером» рассказал, как Марк и Александра Захаровы вытащили его из тяжелой депрессии.

Народный артист потерял свою обожаемую собаку Фоксика, которая умерла безвременно. Это спровоцировало у артиста тяжелейшую депрессию. Чтобы помочь коллеге выбраться из душевных мук Марк Захаров с дочерью организовали для него сюрприз…

«Перед спектаклями нас всегда собирают в одну большую комнату. Так произошло и перед «Пергюнтом». И вдруг туда заносят небольшую клетку и достают оттуда песика!», — рассказал Сергей Степанченко.

Радости артиста не было предела! Собачку решено было назвать Митричем, сегодня она нагло и совершенно откровенно доминирует в их семье. «Он самый любимый и самый понимаемый нами», — рассказал актер.