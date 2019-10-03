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Степанченко вспомнил, как Захаров подарил ему щенка

Артист накануне потерял другого четвероного друга и сильно переживал.

Степанченко вспомнил, как Захаров подарил ему щенка
Сергей Степанченко, стоп-кадр программы "Сегодня вечером"

Актер «Ленкома» Сергей Степанченко в эфире программы «Сегодня вечером» рассказал, как Марк и Александра Захаровы вытащили его из тяжелой депрессии.

Народный артист потерял свою обожаемую собаку Фоксика, которая умерла безвременно. Это спровоцировало у артиста тяжелейшую депрессию. Чтобы помочь коллеге выбраться из душевных мук Марк Захаров с дочерью организовали для него сюрприз…

«Перед спектаклями нас всегда собирают в одну большую комнату. Так произошло и перед «Пергюнтом». И вдруг туда заносят небольшую клетку и достают оттуда песика!», — рассказал Сергей Степанченко.

Радости артиста не было предела! Собачку решено было назвать Митричем, сегодня она нагло и совершенно откровенно доминирует в их семье. «Он самый любимый и самый понимаемый нами», — рассказал актер.

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Александра ЗахароваМарк ЗахаровСергей Степанченкоталант Захарова
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Степанченко вспомнил, как Захаров подарил ему щенка
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