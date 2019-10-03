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Леонид Ярмольник благодарил Захарова за жену

Артист уверен, что его суженая обратила на него внимание после фильма «Тот самый Мюнхгаузен».

Леонид Ярмольник благодарил Захарова за жену
Леонид Ярмольник с женой. Фото КП/ Global look press

Леонид Ярмольник счастливо живет в браке с Оксаной Ярмольник с 1983 года. А познакомились они в 1980 году, когда молодой актер прославился благодаря участию в фильме Захарова «Тот самый Мюнхгаузен», сыграв сына барона.

Оксана была возлюбленной Владимира Высоцкого вплоть до самой его смерти. Произвести впечатление на даму после такого мужчины было крайне сложно. Однако Ярмольник все-таки смог. Актер уверен, что большое значение здесь имел фильм Захарова. Об этом артист вспомнил на передаче «Сегодня вечером», сказав, что очень благодарен режиссеру за судьбу.

Известно, что Ярмольнику дважды хотели дать престижные профессиональные звания государственного масштаба: заслуженного, а потом и народного артиста. Однако он от них отказался, в свои 65 лет работая обычным актером, ведущим и продюсером.

Его супруга Оксана шьет авторские куклы в собственной мастерской, которую Ярмольник подарил ей. У них есть дочь Александра и 5-летний внук Петр.

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Владимир ВысоцкийЗахаровЛеонид Ярмольникпамяти Марка Захароваталант Захарова
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Леонид Ярмольник благодарил Захарова за жену
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